News24_it : Corti e Hanssen, 'a 2 anni da lancio è Windtre brand forte e primo operatore mobile' - ledicoladelsud : Corti e Hanssen, ‘a 2 anni da lancio è Windtre brand forte e primo operatore mobile’ - fisco24_info : Corti e Hanssen, 'a 2 anni da lancio è Windtre brand forte e primo operatore mobile': (Adnkronos) - 'Windtre, a dis… - italiaserait : Corti e Hanssen, ‘a 2 anni da lancio è Windtre brand forte e primo operatore mobile’ -

Adnkronos

... che ha messo a dura prova le reti di telecomunicazione con picchi di traffico mai registrati prima, al quale Windtre ha risposto decisamente bene" sottolineano. In particolare, a ...... una nuova e ricca App per il gaming che ha un catalogo di oltre mille giochi e disponibile in esclusiva per i clienti WINDTRE, la telco guidata da Gianlucae Benoit. WINDTRE GoPlay è ... Corti e Hanssen, 'a 2 anni da lancio è Windtre brand forte e primo operatore mobile' ROMA (ITALPRESS) – La storia aziendale e le scelte di brand nella fusione WindTre, a distanza di due anni dal lancio sul mercato del marchio unico, sono state al centro dell’incontro che si è tenuto a ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Windtre, a distanza di soli due anni dal lancio sul mercato, è ora un marchio forte, riconoscibile, che ha centrato un duplice obiettivo: far sentire a casa i clienti di..