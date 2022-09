Comune di Alba Adriatica: Concorso per 1 Istruttore Amministrativo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comune di Alba Adriatica ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, per l’area amministrativa Ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione, promozione sociale, commercio e Polizia Amministrativa. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all'area amministrativa ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione - promozione sociale - commercio e polizia ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, categoria D, per l’area amministrativa Ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione, promozione sociale, commercio e Polizia Amministrativa. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto didirettivo, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all'area amministrativa ufficio 3 servizi al cittadino pubblica istruzione - promozione sociale - commercio e polizia ...

CorriereAlbaBra : A partire da domenica 2 Ottobre ed in occasione di tutte le domeniche di ottobre, il Comune di Ceresole d’Alba prop… - EsenSemo : @BiBi_Jazz23 ...non bevevi una bottiglia di Barolo? (questo non creTo ????) A proposito, non ho resistito di fronte… - dei_alba : RT @chiccotesta: La strada del PD purtroppo è già scritta. Opposizione per deligittimare avversario, poco merito delle cose, spesa pubblica… - Stella78007116 : @boni_castellane Una cosa è certa. Amiamo parlare e ascoltare i nostri sproloqui. Dall’alba al tramonto sulla cart… - alba_iro : RT @GaEstensi: Domani inizia 'Making Digital Culture Count' di @Europeanaeu ! 3 giorni di conferenze dal vivo e online per i professionist… -