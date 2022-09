Brasile, ponte crolla mentre transitano le auto: almeno 3 morti, decine di feriti e dispersi (Di giovedì 29 settembre 2022) Tragedia in Brasile dove è crollato un ponte proprio mentre le auto transitavano nei pressi di Careiro, a 100 chilometri dal capoluogo di Manaus , nello stato di Amazonas. Sono almeno tre i morti e 14 ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Tragedia indove èto unproprioletransitavano nei pressi di Careiro, a 100 chilometri dal capoluogo di Manaus , nello stato di Amazonas. Sonotre ie 14 ...

TelevideoRai101 : Brasile,giù ponte: morti e intrappolati - Gazzettino : Ponte crolla in Brasile mentre passano le auto: almeno 3 morti, 14 feriti e 15 dispersi - ilmessaggeroit : Ponte crolla in Brasile mentre passano le auto: almeno 3 morti, 14 feriti e 15 dispersi - RaiNews : Il video del ponte crollato in Brasile: almeno tre persone sono morte e 14 sono rimaste ferite nello stato di Amazo… -