Bilancia (Di giovedì 29 settembre 2022) Il monaco buddista Thich Nhat Hanh, della , diceva: “La radice della parola budda significa svegliarsi, conoscere, capire; chi si sveglia e capisce è chiamato budda”. Secondo il monaco, quindi, il maestro spirituale Siddhartha Gautama,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Il monaco buddista Thich Nhat Hanh, della , diceva: “La radice della parola budda significa svegliarsi, conoscere, capire; chi si sveglia e capisce è chiamato budda”. Secondo il monaco, quindi, il maestro spirituale Siddhartha Gautama,... Leggi

CarloCalenda : La sfida del #PNRR è la sfida dell’esistenza per essere un #meridione europeo. Noi non vogliamo essere l’ago della… - biagiolo82 : RT @Stefano173456: La combriccola Prendere nota. Indegno, indagato dalla magistratura, si è salvato ancora fottendo Calenda e gli elettor… - Efisio31251859 : RT @LuigiColline: @VittorioBanti Il nostro 'alleato' sta drenando risorse dall'Europa e riequilibrando la bilancia commerciale. Le nostre a… - FabioMasala1 : @AlessandraCia19 a me fanno solo cagare... ma comunque sono dei viscidi che puntano a moltiplicare il loro peso inu… - RiccardoStracu1 : E invece... Al massimo stampelle della destra 1 o della destra 2. Diranno “ago della bilancia”, ma si chiama stampe… -