Unità di intenti Faccia a faccia Meloni-Salvini

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L'incontro negli uffici di Fdi a Montecitorio. I due leader si sono confrontati per un'ora. "Clima di grande collaborazione edi. Affrontare priorità e urgenze del Paese"

Il colloquio, dice una nota della Lega, 'si è svolto in un clima di grande collaborazione edi'. Salvini è uscito dalla Camera parlando al telefono, senza rilasciare dichiarazioni ai ...16.30 Meloni - Salvini:"Collaborazione e" "Grande collaborazione edi". E' quanto si legge in una nota congiunta di FdI e Lega dopo un incontro tra Meloni e Salvini alla Camera. "Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia dalla dagli ...