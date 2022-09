Traffico Roma del 28-09-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dalla redazione in natura la strada chiusa per caduta alberi sulla statale Aurelia al km 38 e 700 in prossimità di Marina San Nicola chiusura che interessa entrambe le direzioni di marcia facciamo in città Roma la polizia locale comunica un incidente in via Cernaia in prossimità di Piazza della Repubblica attenzione alle possibili rallentamenti altro incidente con rallentamenti su via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania ancora Traffico intenso sulla via Cassia con la q di Roma tra la Giustiniana e Tomba di Nerone permangono i disagi per i lavori sulla Pontina con le code tra Castel di Decima e Spinaceto buona la circolazione sul grande raccordo anulare notizia che interessi lavori oggi dalle ore 13 alle 17 viene ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalla redazione in natura la strada chiusa per caduta alberi sulla statale Aurelia al km 38 e 700 in prossimità di Marina San Nicola chiusura che interessa entrambe le direzioni di marcia facciamo in cittàla polizia locale comunica un incidente in via Cernaia in prossimità di Piazza della Repubblica attenzione alle possibili rallentamenti altro incidente con rallentamenti su via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania ancoraintenso sulla via Cassia con la q ditra la Giustiniana e Tomba di Nerone permangono i disagi per i lavori sulla Pontina con le code tra Castel di Decima e Spinaceto buona la circolazione sul grande raccordo anulare notizia che interessi lavori oggi dalle ore 13 alle 17 viene ...

