Terremoto in Calabria | scossa di magnitudo 3 1 avvertita in varie zone

Un Terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Calabria poco dopo le 15, con epicentro a 5 chilometri a nord est di Antonimina, in provincia di Reggio Calabria. La profondità del sisma, secondo l'Ingv è pari a 17 chilometri. Il Terremoto è stato avvertito in diverse zone della regione. Per ora non si segnalano danni a cose o persone.

