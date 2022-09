Sicurezza stradale - LAbruzzo ospita la conferenza internazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pereto, un piccolo Comune della provincia di L'Aquila, il 29 e 30 settembre sarà al centro dell'attenzione di tutti gli esperti di Sicurezza stradale: il Test house & Lab dell'Aisico, l'Associazione nazionale per la Sicurezza della circolazione attiva dal 1987, ospiterà infatti la seconda edizione dell'International conference on road safety, un evento organizzato in collaborazione con l'European union road federation che vedrà la presenza dei più autorevoli esperti e professionisti del settore. Temi dell'incontro saranno il ruolo dei sistema di ritenuta dei veicoli e la loro evoluzione in un contesto sempre più orientato verso le smart road e la smart city. Le sessioni. La conferenza ha un carattere prettamente tecnico e scientifico ed è rivolta soprattutto ai gestori delle infrastrutture, alle autorità e a tutti ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pereto, un piccolo Comune della provincia di L'Aquila, il 29 e 30 settembre sarà al centro dell'attenzione di tutti gli esperti di: il Test house & Lab dell'Aisico, l'Associazione nazionale per ladella circolazione attiva dal 1987, ospiterà infatti la seconda edizione dell'International conference on road safety, un evento organizzato in collaborazione con l'European union road federation che vedrà la presenza dei più autorevoli esperti e professionisti del settore. Temi dell'incontro saranno il ruolo dei sistema di ritenuta dei veicoli e la loro evoluzione in un contesto sempre più orientato verso le smart road e la smart city. Le sessioni. Laha un carattere prettamente tecnico e scientifico ed è rivolta soprattutto ai gestori delle infrastrutture, alle autorità e a tutti ...

sicurmoto : RT @sicurauto: FIA lancia Drive with Care per la sicurezza stradale nel mondo - sicurauto : FIA lancia Drive with Care per la sicurezza stradale nel mondo - ilregginoit : Reggio, Marcianò (Id) sulla sicurezza stradale: «Adesso basta» · Il Reggino - DietrolaNotizia : Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: ulteriore intervento a supporto della sicurezza stradale sulla S.P. 39 del… - QuindiciNews : Sempre più vicino all’obiettivo 2030 “Z ... @ProgettoSicurezzaMilanoMetropolitana: attivo dal 2 ottobre un nuovo si… -