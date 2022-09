Morte Di Bruno Arena: Il Toccante Messaggio Di Max Cavallari! (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia della Morte di Bruno Arena a soli 65 anni, ha scosso tutti quanti. Poche ore fa è giunto via social, anche il commento dell’amico storico Max Cavallari che, con Bruno, aveva dato vita a I Fichi d’India. Parole struggenti quelle usate da Max per salutare il suo compare, così come struggenti sono state le parole del figlio di Bruno Arena, Gianluca. Ecco tutti gli aggiornamenti! Max Cavallari saluta l’amico Bruno Arena: lo struggente Messaggio sui social La triste notizie della Morte di Bruno Arena ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo italiano. Nella mattinata del 28 settembre, è stato il figlio Gianluca ad annunciare la Morte del padre tramite un ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia delladia soli 65 anni, ha scosso tutti quanti. Poche ore fa è giunto via social, anche il commento dell’amico storico Max Cavallari che, con, aveva dato vita a I Fichi d’India. Parole struggenti quelle usate da Max per salutare il suo compare, così come struggenti sono state le parole del figlio di, Gianluca. Ecco tutti gli aggiornamenti! Max Cavallari saluta l’amico: lo struggentesui social La triste notizie delladiha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo italiano. Nella mattinata del 28 settembre, è stato il figlio Gianluca ad annunciare ladel padre tramite un ...

DiMarzio : Addio a Bruno #Bolchi, il #Maciste del calcio italiano: dalle vittorie da giocatore con l'#Inter alle promozioni da… - 8614lukino : @MedInfinityIT Oggi nei vostri TG per commemorare la morte del povero Bruno Arena avete paragonato la comicità dei… - MFanzone : Addio Bruno tesoro ma non secondo me non è un addio ma semplicemente un arrivederci perché noi che siamo degli arti… - MartimFerreira7 : RT @DiMarzio: Bruno #Bolchi, storico allenatore del calcio italiano, si è spento all’età di 82 anni: la sua storia in giro per l’Italia tra… - DiMarzio : Bruno #Bolchi, storico allenatore del calcio italiano, si è spento all’età di 82 anni: la sua storia in giro per l’… -