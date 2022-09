La Fornero piange per la seconda volta: «Provo sconforto, non gioisco per la Meloni» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra rosiconi e lagnosi ci sono anche i piagnoni. La rotonda affermazione di FdI e Giorgia Meloni ha scombussolato anche Elsa Fornero. Che non ha mancato di raccontare ai lettori il suo “sconforto” di domenica notte in un editoriale sulla Stampa. La ex ministra piange per la seconda volta. Ricordiamo la prima volta, quando fu votata la sua legge lacrime e sangue sulle pensioni che ha inguaiato tanti lavoratori, poi esodati, per gli effetti della sua riforma. A piangere furono gli italiani, ma a fare il giro del mondofurono le sue. Ora, il suo piagnisteo per il voto espresso dagli italiani in una giornata di democrazia fa ridere e fa arrabbiare al tempo stesso. Fornero sulla Stampa: perché non gioisco per la vittoria ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra rosiconi e lagnosi ci sono anche i piagnoni. La rotonda affermazione di FdI e Giorgiaha scombussolato anche Elsa. Che non ha mancato di raccontare ai lettori il suo “” di domenica notte in un editoriale sulla Stampa. La ex ministraper la. Ricordiamo la prima, quando fu votata la sua legge lacrime e sangue sulle pensioni che ha inguaiato tanti lavoratori, poi esodati, per gli effetti della sua riforma. Are furono gli italiani, ma a fare il giro del mondofurono le sue. Ora, il suo piagnisteo per il voto espresso dagli italiani in una giornata di democrazia fa ridere e fa arrabbiare al tempo stesso.sulla Stampa: perché nonper la vittoria ...

