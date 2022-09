"Guardate questo grafico". Tutto sbagliato: Marattin umiliato dal suo prof | Guarda (Di mercoledì 28 settembre 2022) Strafalcione servito per Luigi Marattin. Il deputato di Italia Viva tenta di spiegare il rapporto tra i numeri di percettori del reddito di cittadinanza e i voti ottenuti dal Movimento 5 Stelle nelle varie regioni italiane. A corredo il titolo: "grafico senza commento". Apprezzato lo sforzo, il renziano incappa in uno scivolone: convinto di aver dimostrato che l'alto consenso nei confronti di Giuseppe Conte al Sud sia legato ai voti di chi beneficia del reddito, il professore di Economia e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio non si accorge di aver pubblicato solo i numeri assoluti. Senza mostrare le percentuali, Marrattin ha pubblicato dati senza valore. In sostanza quanto pubblicato dal deputato è una banalità: nelle regioni più popolose e dunque con più percettori di reddito e con più elettori, entrambe le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Strafalcione servito per Luigi. Il deputato di Italia Viva tenta di spiegare il rapporto tra i numeri di percettori del reddito di cittadinanza e i voti ottenuti dal Movimento 5 Stelle nelle varie regioni italiane. A corredo il titolo: "senza commento". Apprezzato lo sforzo, il renziano incappa in uno scivolone: convinto di aver dimostrato che l'alto consenso nei confronti di Giuseppe Conte al Sud sia legato ai voti di chi beneficia del reddito, ilessore di Economia e presidente della Commissione Finanze di Montecitorio non si accorge di aver pubblicato solo i numeri assoluti. Senza mostrare le percentuali, Marrattin ha pubblicato dati senza valore. In sostanza quanto pubblicato dal deputato è una banalità: nelle regioni più popolose e dunque con più percettori di reddito e con più elettori, entrambe le ...

