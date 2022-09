Governo, tra Meloni e Salvini "collaborazione e unità d'intenti" (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini "si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti", ed è servito a "fare il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'incontro tra Giorgiae Matteo"si è svolto in un clima di grandedi", ed è servito a "fare il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'...

