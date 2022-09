GdS – Roma scatenata: Mourinho vuole un grande colpo in difesa, ecco i due obiettivi | Primapagina (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 08:08:05 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Josè Mourinho vuole una Roma ancora più forte per provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo Special One ha individuato nel reparto difensivo il punto debole dell’attuale rosa. ecco perché nei prossimi mesi Tiago Pinto sarà chiamato a piazzare un colpo già pronto per il presente, ma anche con delle prospettive. Ascolta “Roma, Mourinho vuole un grande colpo in difesa” su Spreaker. TIMBER IL PREFERITO – Jurrien Timber, centrale difensivo dell’Ajax e della nazionale olandese, rappresenta il profilo preferito dalla Roma. Gli ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 08:08:05 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Josèunaancora più forte per provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo Special One ha individuato nel reparto difensivo il punto debole dell’attuale rosa.perché nei prossimi mesi Tiago Pinto sarà chiamato a piazzare ungià pronto per il presente, ma anche con delle prospettive. Ascolta “unin” su Spreaker. TIMBER IL PREFERITO – Jurrien Timber, centrale difensivo dell’Ajax e della nazionale olandese, rappresenta il profilo preferito dalla. Gli ...

