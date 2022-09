Editors: la rock band britannica torna in Italia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo il grande successo al Balena Festival di Genova, gli Editors tornano in Italia per due imperdibili concerti. Quali sono le date Italiane degli Editors? Gli Editors non sono mai rimasti fermi a livello creativo. Sin da quando hanno mosso i primi passi a Birmingham, hanno sempre cercato di sorprendere e spiazzare il proprio pubblico. Se con i primi due album (“The Back Room” e “An End Has A Start”) hanno raggiunto la prima posizione delle classifiche britanniche, già dalla svolta synth di “In This Light and on This Evening” è apparso chiaro a tutti che gli Editors non fossero incasellabili in un unico filone musicale. Indie rock, post punk, new wave, synth pop, canzoni da stadio: la band inglese ha messo insieme tutto questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo il grande successo al Balena Festival di Genova, glino inper due imperdibili concerti. Quali sono le datene degli? Glinon sono mai rimasti fermi a livello creativo. Sin da quando hanno mosso i primi passi a Birmingham, hanno sempre cercato di sorprendere e spiazzare il proprio pubblico. Se con i primi due album (“The Back Room” e “An End Has A Start”) hanno raggiunto la prima posizione delle classifiche britanniche, già dalla svolta synth di “In This Light and on This Evening” è apparso chiaro a tutti che glinon fossero incasellabili in un unico filone musicale. Indie, post punk, new wave, synth pop, canzoni da stadio: lainglese ha messo insieme tutto questo ...

Gli Editors a Bologna il 21 ottobre: i biglietti

Dopo il grande successo della data estiva al Balena Festival di Genova, tornano in Italia gli Editors, una delle band più amate dal pubblico italiano. Gli Editors tornano in Italia per due concerti: il 20 ottobre al Fabrique di Milano e il 21 ottobre alla UNIPOL Arena di Casalecchio di Reno.

Editors, fuga dalla realtà

Chi l'ascolta, perché il pubblico rock è fedele, è leale, non si lascia influenzare dalle mode. Noi Editors non siamo mai stati snob nei confronti del pop, anzi, amiamo la musica pop.