“Ecco cosa ha fatto Ginevra ad Elettra”. GF Vip 7, la concorrente ‘sa tutto’. Rivelazione choc: “Da denuncia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giaele De Donà: cos’è successo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. È da settimane che ne parlano al GF Vip 7, ora però la De Donà è convinta di conoscere la causa scatenante. Se ne è parlato apertamente durante le ultime ore e il primo a dire la sua è stato Giovanni Ciacci. Il noto opinionista tv infatti, ha fatto sapere a Ginevra il suo punto di vista. Ciacci ha sostenuto con fermezza che il problema sia da attribuire al management scelto da Ginevra per curarle la sua carriera da cantante. Management che in passato – sembra – abbia lavorato anche con Elettra prima di essere licenziata. Ha detto, Ciacci: “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giaele De Donà: cos’è successo traedLamborghini. È da settimane che ne parlano al GF Vip 7, ora però la De Donà è convinta di conoscere la causa scatenante. Se ne è parlato apertamente durante le ultime ore e il primo a dire la sua è stato Giovanni Ciacci. Il noto opinionista tv infatti, hasapere ail suo punto di vista. Ciacci ha sostenuto con fermezza che il problema sia da attribuire al management scelto daper curarle la sua carriera da cantante. Management che in passato – sembra – abbia lavorato anche conprima di essere licenziata. Ha detto, Ciacci: “Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche ...

