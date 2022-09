Covid: Fiaso, +5,6% ricoveri pazienti positivi in ospedale per altre cause (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) - Si ferma la discesa dei ricoveri Covid. Dopo 2 mesi di calo progressivo dei pazienti presenti negli ospedali, nell'ultima settimana la variazione del numero dei ricoverati torna ad avere segno positivo. Nella rilevazione del 27 settembre relativa agli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), si registra un "lieve aumento pari al 5,6%". Si tratta, tuttavia, spiegano dalla Federazione, "di un incremento relativo ai soli reparti ordinari ed è interamente a carico dei pazienti con Covid, cioè coloro che non hanno sviluppato sintomi respiratori, ma sono arrivati in ospedale per curare altre patologie e sono stati trovati incidentalmente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) - Si ferma la discesa dei. Dopo 2 mesi di calo progressivo deipresenti negli ospedali, nell'ultima settimana la variazione del numero dei ricoverati torna ad avere segno positivo. Nella rilevazione del 27 settembre relativa agli ospedali sentinella aderenti alla rete di(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), si registra un "lieve aumento pari al 5,6%". Si tratta, tuttavia, spiegano dalla Federazione, "di un incremento relativo ai soli reparti ordinari ed è interamente a carico deicon, cioè coloro che non hanno sviluppato sintomi respiratori, ma sono arrivati inper curarepatologie e sono stati trovati incidentalmente ...

