Come Coltivare La Vaniglia in casa (Di mercoledì 28 settembre 2022) ? La Vaniglia è un baccello commestibile delle orchidee della specie della Vaniglia. Comunemente viene coltivata in Messico, in Madagascar, nell'isola Reunion e in molte altre località dei tropici. Far crescere la Vaniglia in casa può essere un processo lungo e complesso. La Vaniglia cresce solo tra il 10° e il 20° grado di latitudine Nord e Sud e ad un'altezza inferiore a 700 mt. La temperatura media deve oscillare tra i 21 e i 31 gradi C. Il terreno deve essere drenato e ricco in materia organica, l'idrometria importante tra sole ed ombra. La pianta necessita di un supporto per poter crescere e trovare l'ombra. Nelle piantagioni, tra una pianta e l'altra si piantano degli alberi capaci di supportare ...

