Bonus 200 | via libera | ma attenzione | se non presenti questo documento ti tagliano fuori

Anche per i lavoratori autonomi arriva il Bonus 200 tanto atteso, ma attenzione: se non presenti questo documento escluderanno la domanda! Finalmente sembra che la situazione sia ufficialmente sbloccata: dopo aver dato la precedenza ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che hanno ricevuto il Bonus 200 direttamente in busta paga, adesso spetta ai lavoratori autonomi, Co.co.Co e stagionali fare domanda per percepire i soldi direttamente sul proprio conto. Purtroppo ancora ad oggi le disparità tra chi svolge un lavoro da dipendente, con regolare busta paga, e chi invece deve fare fattura esistono eccome, ma possiamo focalizzarci sulle buone notizie. Fonte canvaInfatti già nella data del 26 Settembre, dalle 12, i professionisti iscritti all'INPS e alle casse di previdenza private ...

