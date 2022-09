(Di mercoledì 28 settembre 2022) La prima stazione che “Il“, il nuovo disco di Enzo, ha toccato è stata quella di casa Ligabue, con cui ha scritto il primo singolo lanciato, “Salvami”, il cui testo è una disperata ricerca d’aiuto legata al dramma delle migrazioni. “La collaborazione con lui è venuta in modo del tutto naturale – ricorda la genesi del progetto il 67enne artista partenopeo – e lui è stato dolcissimo e perfetto”. Anche nelle undici canzoni che inanellano una serie prestigiosa di featuring (oltre al Liga, Rocco Hunt, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Biagio Antonacci, Edoardo Bennato, i Boomdabash, Guè, Speranza, Clementino), il suo pop multigenerazionale non ha voluto abdicare alla vocazionee mondialista, a cui la sua coscienza ha sempre aspirato. Anzi, nella forma dei duetti, i temi più delicati ...

Luce_news : Avitabile: “Col mio “Treno dell’anima” canto il sociale per scoprire insieme un mondo migliore” -

... ultima fatica di Enzo, disponibile sulle piattaforme digitali con la produzione di Black ...un profondo amore per le contaminazioni musicali e "Il treno dell'anima" è del tutto coerente...Un lavoro pop, radiofonico, multigenerazionale", spiega Enzo. Questa la tracklist dell'... Non può essere così/ Che finisca tutto qui/ Un nuovo santo non lo sono/ Ma non ci sto benefuoco;...Un caleidoscopio di musiche, parole e sentimenti, e la contaminazione come cifra stilistica ne “Il treno dell’anima”, ultima fatica di Enzo Avitabile, ...NAPOLI - Un arcobaleno di suoni, musiche e parole. Può essere definito così il nuovo album di Enzo Avitabile, ‘Il treno dell’anima’. L’opera, uscito il 16 ...