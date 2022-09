Amici 22, trasmessa per errore la replica del daytime: web in rivolta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un errore evidente. I fan accaniti di Amici 22 avranno visto nel daytime di oggi un 'piccolo' particolare: Mediaset ha trasmesso per errore una replica del programma: la replica di lunedì scorso, 26 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Unevidente. I fan accaniti di22 avranno visto neldi oggi un 'piccolo' particolare: Mediaset ha trasmesso perunadel programma: ladi lunedì scorso, 26 ...

QuiMediaset_it : Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori. - Giulietta077 : RT @QuiMediaset_it: Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i s… - Giusepp34637041 : RT @QuiMediaset_it: Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i s… - Reality_House : RT @QuiMediaset_it: Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i s… - IlContiAndrea : RT @QuiMediaset_it: Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i s… -