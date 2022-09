Alfonso Signorini svela il motivo per cui ha scelto Luca Salatino per il Gf Vip 7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati solo pochi giorni dall’inizio di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e Luca Salatino è già uno dei concorrenti più amati. Simpatico, caciarone, ma anche tanto sensibile e dolce, l’ex tronista di Uomini e Donne sta mietendo ottimi riscontri dal popolo del web, che sta imparando a conoscerlo e ad amarlo probabilmente ancora di più di quando sedeva sul trono del dating show di Maria De Filippi. Il suo animo buono non è passato inosservato nemmeno al conduttore, alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, né tantomeno agli altri Vipponi. Sta facendo tanto sorridere anche la sua parlata romanaccia, le sue inflessioni dialettali ormai sono imitate da quasi tutti i telespettatori del reality show. Tuttavia, c’è stato anche chi si è lamentato del suo gergo sulle… pagine di Chi! Nella rubrica dedicata alle lettere al ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono passati solo pochi giorni dall’inizio di questa settima edizione del Grande Fratello Vip eè già uno dei concorrenti più amati. Simpatico, caciarone, ma anche tanto sensibile e dolce, l’ex tronista di Uomini e Donne sta mietendo ottimi riscontri dal popolo del web, che sta imparando a conoscerlo e ad amarlo probabilmente ancora di più di quando sedeva sul trono del dating show di Maria De Filippi. Il suo animo buono non è passato inosservato nemmeno al conduttore, alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, né tantomeno agli altri Vipponi. Sta facendo tanto sorridere anche la sua parlata romanaccia, le sue inflessioni dialettali ormai sono imitate da quasi tutti i telespettatori del reality show. Tuttavia, c’è stato anche chi si è lamentato del suo gergo sulle… pagine di Chi! Nella rubrica dedicata alle lettere al ...

