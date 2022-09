WhatsApp come Teams: condividere i link per le chiamate (Di martedì 27 settembre 2022) Mark Zuckerberg ha appena annunciato che WhatsApp sta introducendo i link per condividere le chiamate Pensata per semplificare il processo attraverso cui gli utenti avviano e partecipano alle conversazioni con WhatsApp sarà possibile condividere i link per le chiamate. L’aggiornamento si trova attualmente in fase di rollout. L’attivazione avviene in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento per l’applicazione, dunque il consiglio è quello di controllare con regolarità se c’è la possibilità di scaricare un update dalle piattaforme Google Play (Android) e App Store (iOS). Ecco post pubblicato su Facebook del CEO di Meta, seguito da uno screenshot che mostra la feature in azione. Le persone potranno selezionare l’opzione ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 settembre 2022) Mark Zuckerberg ha appena annunciato chesta introducendo iperlePensata per semplificare il processo attraverso cui gli utenti avviano e partecipano alle conversazioni consarà possibileper le. L’aggiornamento si trova attualmente in fase di rollout. L’attivazione avviene in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento per l’applicazione, dunque il consiglio è quello di controllare con regolarità se c’è la possibilità di scaricare un update dalle piattaforme Google Play (Android) e App Store (iOS). Ecco post pubblicato su Facebook del CEO di Meta, seguito da uno screenshot che mostra la feature in azione. Le persone potranno selezionare l’opzione ...

47Amalberti : @david_ovec Ciao bello Come stai come va. Mi farebbe molto piacere approfondire la tua conoscenza Se ti va mi puoi… - louisofmylife_ : mia cugina di 8 anni ha da poco whatsapp e si chiama come la mia ex migliore amica. gli infarti ogni volta che mi manda un messaggio - takenbynatasha : @soleilmalune nero come whatsapp instagram e tutto il resto - antipaticq : @bieberverse ah perfetto allora sei a posto, vai in posta e non paghi nulla. sarà cambiato qualcosa perchè io non a… - PaulLamanski : L unica cosa lieta di queste #ElezioniPolitiche22 è aver ricevuto messaggi WhatsApp della mia ex ragazza. Che, con… -