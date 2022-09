Shakira a processo per evasione fiscale in Spagna, rischia una condanna a oltre 8 anni e una maximulta milionaria (Di martedì 27 settembre 2022) È stata rinviata a giudizio la cantante colombiana Shakira, accusata in Spagna di frode ai danni del fisco. Un’evasione stimata di 14,5 milioni di euro risalenti al periodo 2012-2014, anni in cui la sua residenza era a Barcellona e in cui viveva con l’ex compagno e calciatore Barça Gerard Piqué. Ad annunciarlo è un comunicato ripreso da Efe e altri media iberici, i quali riferiscono che la procura ha chiesto una pena complessiva di 8 anni e due mesi nei confronti della cantante più una multa di circa 23,8 milioni di euro. Dal canto suo, Shakira ha sempre respinto le accuse bollandole come «false» in una recente intervista a Elle. Secondo l’accusa, Shakira avrebbe trascorso 183 giorni in Spagna a fini fiscali. La cantante invece ha ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) È stata rinviata a giudizio la cantante colombiana, accusata indi frode ai ddel fisco. Un’stimata di 14,5 milioni di euro risalenti al periodo 2012-2014,in cui la sua residenza era a Barcellona e in cui viveva con l’ex compagno e calciatore Barça Gerard Piqué. Ad annunciarlo è un comunicato ripreso da Efe e altri media iberici, i quali riferiscono che la procura ha chiesto una pena complessiva di 8e due mesi nei confronti della cantante più una multa di circa 23,8 milioni di euro. Dal canto suo,ha sempre respinto le accuse bollandole come «false» in una recente intervista a Elle. Secondo l’accusa,avrebbe trascorso 183 giorni ina fini fiscali. La cantante invece ha ...

