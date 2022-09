“Può lasciare Napoli, vi svelo dove può andare”: rivelazione a sorpresa dell’agente su Lozano (Di martedì 27 settembre 2022) La stagione è iniziata da più di un mese, ma già si parla di futuro e di calciomercato. Un calciatore che, secondo i rumors provenienti in questi giorni dalla Spagna, sarebbe in bilico la sua permanenza è Hirving Lozano. Il calciatore messicano classe 1995 è ormai alla sua quarta stagione con gli azzurri e ha il contratto in scadenza nel 2024. A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell’affare che ha portato l’ex PSV al Napoli. Ecco le sue parole: Lozano Napoli (Getty Images) “Ultimo anno di Lozano al Napoli? Per me sì, anche se dovesse fare bene. Lozano ha un pallino: giocare in un grande club spagnolo o in Premier League. A giugno avrà un solo anno di contratto, la sua agenzia è molto forte in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) La stagione è iniziata da più di un mese, ma già si parla di futuro e di calciomercato. Un calciatore che, secondo i rumors provenienti in questi giorni dalla Spagna, sarebbe in bilico la sua permanenza è Hirving. Il calciatore messicano classe 1995 è ormai alla sua quarta stagione con gli azzurri e ha il contratto in scadenza nel 2024. A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell’affare che ha portato l’ex PSV al. Ecco le sue parole:(Getty Images) “Ultimo anno dial? Per me sì, anche sesse fare bene.ha un pallino: giocare in un grande club spagnolo o in Premier League. A giugno avrà un solo anno di contratto, la sua agenzia è molto forte in ...

