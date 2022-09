Pogba e Chiesa, il rientro finalmente si avvicina: insieme contro il Benfica? (Di martedì 27 settembre 2022) I tifosi della Juventus possono segnarsi questa data sul calendario: martedì 25 ottobre. I bianconeri saranno di scena in casa del Benfica in una partita che può segnare lo spartiacque del cammino in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) I tifosi della Juventus possono segnarsi questa data sul calendario: martedì 25 ottobre. I bianconeri saranno di scena in casa delin una partita che può segnare lo spartiacque del cammino in ...

forumJuventus : TS: 'Pogba e Chiesa puntano il Benfica, i due giocatori vogliono esserci il 25 ottobre per la decisiva sfida di Cha… - forumJuventus : GdS: 'La Juve non fa più paura, segna poco e fatica a creare pericoli. Bianconeri penultimi in Serie A per indice d… - juventus_zone24 : RT @ZoneJuventus: In occasione di #BenficaJuve del 25 ottobre prossimo, per la prima volta si potrebbero vedere in campo insieme Federico #… - sportli26181512 : Pogba e Chiesa, il rientro finalmente si avvicina: insieme contro il Benfica?: Pogba e Chiesa, il rientro finalment… - JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Pogba e Chiesa, il rientro finalmente si avvicina: insieme contro il Benfica? -