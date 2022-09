Picchia la moglie e le spacca lo smartphone sulla testa sotto agli occhi della figlioletta: 'La sta ammazzando' (Di martedì 27 settembre 2022) Picchiata con lo smartphone davanti a sua figlia, una bambina . Salvata da una segnalazione anonima giunta ai carabinieri , una donna residente a Caivano , nel napoletano. 'La sta ammazzando di botte '... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022)ta con lodavanti a sua figlia, una bambina . Salvata da una segnalazione anonima giunta ai carabinieri , una donna residente a Caivano , nel napoletano. 'La stadi botte '...

Informa_Press : Hai letto il nostro ultimo articolo? - StampaBiella : Non trova le sigarette e picchia la moglie: arrestato - corrmezzogiorno : #Napoli Con smartphone picchia la moglie al volto, in casa la figlia di 4 anni - lacittanews : Un uomo di 40 anni ha picchiato sua moglie con il suo smartphone davanti alla figlia piccola. Arrestato a Caivano.… - CatelliCatell5 : ??Reggio Emilia, torna a casa per picchiare la moglie: preso marito violento -