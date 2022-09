Parte la caccia alle coperte elettriche cinesi: boom di vendite (Di martedì 27 settembre 2022) Prima era caccia ai gel disinfettanti e alle mascherine. Ma dall'emergenza Covid si è passati alla crisi energetica. Ed ecco allora che nelle vendite online si registra un'impennata senza precedenti delle vendite di coperte elettriche dalla Cina. Con i costi delle bollette sempre più alti e il freddo dell'inverno che si avvicina, gli abitanti di tutta Europa provano ad attrezzarsi, puntando a risparmiare nei consumi di gas per riscaldare le loro case. Secondo quanto riporta Bloomberg, i dati sulle esportazioni delle coperte riscaldate attraverso l'uso della corrente elettrica indicano un aumento delle vendite di UTK Technology Ltd, con sede a Shenzhen, produttore e venditore di coperte sul sito di e-commerce Alibaba, che ne vende ad ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Prima eraai gel disinfettanti emascherine. Ma dall'emergenza Covid si è passati alla crisi energetica. Ed ecco allora che nelleonline si registra un'impennata senza precedenti delledidalla Cina. Con i costi delle bollette sempre più alti e il freddo dell'inverno che si avvicina, gli abitanti di tutta Europa provano ad attrezzarsi, puntando a risparmiare nei consumi di gas per riscaldare le loro case. Secondo quanto riporta Bloomberg, i dati sulle esportazioni delleriscaldate attraverso l'uso della corrente elettrica indicano un aumento delledi UTK Technology Ltd, con sede a Shenzhen, produttore e venditore disul sito di e-commerce Alibaba, che ne vende ad ...

