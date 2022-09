MotoGP | torna Buriram | pista favorevole a Bagnaia o Quartararo? Due lunghi rettilinei | ma anche un insidioso tratto misto

Leggi su oasport

(Di martedì 27 settembre 2022) Laè nel pieno della fase di “riscoperta”, poiché il Motomondiale stando su tracciati dai quali era assente da 3 anni a causa della pandemia di Covid-19. Non si tratta di un fatto banale, poiché la forbice dell’esperienza tra nuove leve e veterani è più ampia del solito proprio in seguito a questa dinamica. Non va però dimenticato come nel 2019 si usassero pneumatici con una carcassa differente rispetto a quella attuale. La prossima tappa del Redescubrimiento 2022 sarà, in Thailandia. Il circuito appartiene all’ultima generazione, avendo visto la luce poco meno di un decennio fa su progetto di Hermann Tilke. Può tranquillamente essere classificato alla voce “Tilkodromo”, pur essendo relativamente breve per gli standard dell’architetto tedesco. Un giro misura infatti 4.554 metri e ha 12 curve, che collegano due ...