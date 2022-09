MotoGP GP Thailandia 2022, Nakagami out per infortunio. Tornano Nagashima e Petrucci (Di martedì 27 settembre 2022) La MotoGP non si ferma e si avvicina a grandi passi alla sua conclusione. Nel prossimo weekend i piloti saranno nuovamente in pista per disputare il Gran Premio di Thailandia 2022, a cui non potrà prendere parte il giapponese Takaaki Nakagami. Il pilota della Honda, infatti, ha riportato la lesione del tendine del mignolo che lo costringerà a subire in intervento chirurgico, così al suo posto ci sarà il connazionale Tetsuta Nagashima. Domenica ci sarà anche il grande ritorno in pista di Danilo Petrucci, che correrà con la Suzuki dell’infortunato Joan Mir, il quale sarà fuori almeno fino a Phillip Island. Per l’ex ducatista sarà la prima gara in MotoGP dopo l’addio alla fine del 2021 ed una vittoria di tappa al leggendario Rally Dakar. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Lanon si ferma e si avvicina a grandi passi alla sua conclusione. Nel prossimo weekend i piloti saranno nuovamente in pista per disputare il Gran Premio di, a cui non potrà prendere parte il giapponese Takaaki. Il pilota della Honda, infatti, ha riportato la lesione del tendine del mignolo che lo costringerà a subire in intervento chirurgico, così al suo posto ci sarà il connazionale Tetsuta. Domenica ci sarà anche il grande ritorno in pista di Danilo, che correrà con la Suzuki dell’infortunato Joan Mir, il quale sarà fuori almeno fino a Phillip Island. Per l’ex ducatista sarà la prima gara indopo l’addio alla fine del 2021 ed una vittoria di tappa al leggendario Rally Dakar. SportFace.

