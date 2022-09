L’Eros Ramazzotti Paradox

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 settembre 2022) Periodo piuttosto curioso, questo. Da una parte ci viene ripetuto come un mantra, un mantra orribile, intendiamoci, almeno per noi nati nel Novecento, che la musica incisa e proposta per come la conoscevamo un tempo non esisterà più, addio album, addio supporto fisico, addio lavori concepiti per un ascolto che non sia fugace, distratto, diciamolo, di merda. Non a caso scopriamo che quegli artisti che un tempo avrebbero venduto secchiate di quei dischi, fisici, le grandi popstar italiane, hanno tutte virato su tour imponenti, perché tanto la gente i soldi per i biglietti dei grandi concerti, quelli nei palasport, negli stadi, nelle grandi arene li trova, sono i concerti piccoli, piccolissimi a essere in affanno, i piccoli eventi destinati all’estinzione. Ecco, a complicare il tutto c’è il fatto che, contrapposto a questo mantra orribile, questo autunno che si presenta alle porte carico ...