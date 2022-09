L’affondo di Cassano su Cristiano Ronaldo | “Deve volersi bene e smettere”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Non solo retroscena sul Real Madrid e sul suo rapporto con Totti, Antonionel corso della puntata di ‘Muschio Selvaggio’, format condotto da Fedez e Luis Sal, ha detto la sua su. L’ex Roma, Inter e Sampdoria non è certo fan del fuoriclasse portoghese, come ha avuto modo di ripetere più volte: “Ho grande rispetto per lui ma non mi piace come calciatore“, ribadisce. Per Fantantonio non regge il paragone con Messi: “Leo è come Maradona ma quando si parla di sacrifici, lui è partito dall’Argentina a 14 anni e ha dovuto far fronte a tanti problemi fisici – spiega -. I primi 4 anni è stato da solo a Barcellona, sono sacrifici. A un certo punto però uno come: se non ce la fai più devi chiudere ...