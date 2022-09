GF Vip | Ginevra Lamborghini vs ‘Mark’ Bellavia | «Sta utilizzando Pamela Prati Spero non cominci a provare dei sentimenti per ’sto ‘tappone’» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 settembre 2022)e Marco(US Endemol Shine) L’atteggiamento di Marcoal Grande Fratello Vipa ad infastidire alcuni coinquilini. Se da un lato Daniele Dal Moro non ha perso tempo a discutere con il conduttore per un’accusa non vera nei suoi confronti, dall’altronon crede minimamente all’interesse che l’uomo prova pered è convinta che si tratti di una pura strategia. Ad accendere la miccia è stato Daniele, risentito quando Marco ha detto – mentendo – di averlo visto mettersi d’accordo con Edoardo Donnamaria per nominarlo. Di fronte alle critiche di Dal Moro, che continuava a sostenere la sua tesi,ha risposto: “Me lo sono inventato, non posso? (…) Ho ...