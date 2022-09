Auto privata spacciata per “taxi”: passeggeri truffati all’aeroporto di Fiumicino (Di martedì 27 settembre 2022) Fiumicino – Sono circa 40 i mezzi adibiti illegalmente al trasporto taxi, che sono stati sospesi dalla circolazione negli ultimi mesi, a seguito dei controlli portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso dei soli mesi estivi, gli agenti del Reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno effettuato oltre 2000 verifiche mirate a contrastare i fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione ai più importanti snodi del trasporto ferroviario e aeroportuale. Un’attività di vigilanza che, nelle ultime settimane, ha subito un ulteriore potenziamento secondo il piano di controlli predisposto dal Comando Generale. L’ultimo intervento ieri pomeriggio, quando una pattuglia del Gruppo, diretto dal Vice Comandante Dott. Mario De ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022)– Sono circa 40 i mezzi adibiti illegalmente al trasporto, che sono stati sospesi dalla circolazione negli ultimi mesi, a seguito dei controlli portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso dei soli mesi estivi, gli agenti del Reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno effettuato oltre 2000 verifiche mirate a contrastare i fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione ai più importanti snodi del trasporto ferroviario e aeroportuale. Un’attività di vigilanza che, nelle ultime settimane, ha subito un ulteriore potenziamento secondo il piano di controlli predisposto dal Comando Generale. L’ultimo intervento ieri pomeriggio, quando una pattuglia del Gruppo, diretto dal Vice Comandante Dott. Mario De ...

