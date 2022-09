ATP Sofia 2022: Fabio Fognini spreca tanto e perde con l’australiano Vukic (Di martedì 27 settembre 2022) Finisce subito il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP di Sofia. Il ligure è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic, numero 144 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Una prestazione negativa quella del tennista di Arma di Taggia, che ha sprecato davvero troppe occasioni e soprattutto ha concesso veramente troppo nei propri turni al servizio all’australiano. Sono addirittura dieci i doppi falli commessi da Fognini, che ha servito appena il 47% di prime in campo. Davvero troppe le undici palle break concesse a Vukic, concedendone almeno una praticamente in ogni game in battuta. Vukic è stato dominante con la prima di servizio, conquistando l’84% dei punti con questo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Finisce subito il cammino dinel torneo ATP di. Il ligure è stato sconfitto dalAleksandar, numero 144 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Una prestazione negativa quella del tennista di Arma di Taggia, che hato davvero troppe occasioni e soprattutto ha concesso veramente troppo nei propri turni al servizio al. Sono addirittura dieci i doppi falli commessi da, che ha servito appena il 47% di prime in campo. Davvero troppe le undici palle break concesse a, concedendone almeno una praticamente in ogni game in battuta.è stato dominante con la prima di servizio, conquistando l’84% dei punti con questo ...

