"Una delle esibizioni più brutte di Amici": disastro in studio | Chiesta l'eliminazione immediata (Di lunedì 26 settembre 2022) All'interno dello studio di Amici 22 si è consumato un disastro senza precedenti, a detta di molti. Anche la seconda puntata di Amici si è conclusa egregiamente. Difatti, si sta mantenendo costante sulla media del 20% di share, come affermano i dati Auditel riportati da SuperGuida Tv. Per non parlare dei colpi di scena, forti tensioni nonché ospiti d'eccezione come Ornella Vanoni e Annalisa, per quest'ultima un grande ritorno sul quel palco da dove tutto è cominciato. Amici – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma come accennato poco fa, si è assistito anche a momenti di particolare nervosismo che, com'è solito, ha riguardato il rapporto tra i ragazzi e i docenti. Più nello specifico, ci si riferisce a un'esibizione di una giovane allieva che non è stata gradita, nel complesso.

