Tiktok, arriva il pulsante ‘Non mi piace’: ecco come funziona (Di lunedì 26 settembre 2022) Il tasto “Non mi piace” arriva anche su Tiktok. ecco il nuovo funzionamento dei post. Il comunicato dell’azienda: “Maggiore sicurezza”. L’impatto che avrà sui contenuti e sugli utenti il nuovo strumento di feedback: “Promuovere interazioni autentiche“. Prerogativa di feedback, molto importante per il filtraggio dei contenuti indesiderati, soprattutto nell’immenso feed Tiktokiano. Finalmente anche sul social caratteristico della Gen Z arriva il tasto dislike, o banalmente il “non mi piace“. Una piattaforma che oltre ad accogliere i nostri politici in periodo di campagna elettorale, ha saputo evolversi e fare evolvere praticamente tutti i social network, rivoluzionando l’utilizzo degli smartphone e dei contenuti digitali. Prima Instagram, poi Facebook, adesso gli ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 settembre 2022) Il tasto “Non mi piace”anche suil nuovomento dei post. Il comunicato dell’azienda: “Maggiore sicurezza”. L’impatto che avrà sui contenuti e sugli utenti il nuovo strumento di feedback: “Promuovere interazioni autentiche“. Prerogativa di feedback, molto importante per il filtraggio dei contenuti indesiderati, soprattutto nell’immenso feediano. Finalmente anche sul social caratteristico della Gen Zil tasto dislike, o banalmente il “non mi piace“. Una piattaforma che oltre ad accogliere i nostri politici in periodo di campagna elettorale, ha saputo evolversi e fare evolvere praticamente tutti i social network, rivoluzionando l’utilizzo degli smartphone e dei contenuti digitali. Prima Instagram, poi Facebook, adesso gli ...

