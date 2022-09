Salvini: complimenti a Giorgia, lavoreremo a lungo insieme (Di lunedì 26 settembre 2022) "Ieri alle 4 del mattino ho fatto i complimenti a Giorgia, ha lavorato bene, è stata brava, lavoreremo a lungo insieme, e ringrazio anche Berlusconi e i Moderati". Lo ha detto il segretario della Lega ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Ieri alle 4 del mattino ho fatto i, ha lavorato bene, è stata brava,, e ringrazio anche Berlusconi e i Moderati". Lo ha detto il segretario della Lega ...

MediasetTgcom24 : Elezioni, Le Pen: complimenti a Meloni e Salvini, grande vittoria #meloni #lepen #salvini - MarioFCIM : In 4 anni #Salvini è passato dal 17 all'8% perdendo più della metà dei voti ma oggi festeggia comunque. Bel coraggi… - laMasthra : RT @pigriziamoratti: Salvini: “Il dato della Lega non mi soddisfa, ma complimenti a Giorgia, Italia ha davanti 5 anni di stabilità” Top, s… - anonimo734 : @PaulGoat Bravo anche a Salvini, sebbene abbia dimezzato i suoi elettori dal 2018. In un universo parallelo abbiam… - michelemorassut : RT @Qua_Agatha: Faccio i miei complimenti alla #Lega e a #Salvini ... Partire con un 30% e arrivare forse ad un 9%... non è da tutti. Ot… -