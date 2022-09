Letta ko, Calenda giù e Di Maio centrifugato. Ma non è che l’agenda Draghi porta sfiga? (Di lunedì 26 settembre 2022) E ora basta con l’agenda Draghi o con il suo ancor più misterioso succedaneo, il mai spiegato metodo Draghi. Se c’è un dato illuminato dalle elezioni è proprio questo: chi ha tentato di intestarsi l’una e l’altro in campagna elettorale o è finito molto male, come Enrico Letta, o con in mano un pugno di mosche, come la coppia Calenda-Renzi. O addirittura centrifugato come Luigi Di Maio. Senza tralasciare che chiunque abbia toccato i fili dell’ex-presidente della Bce ne è rimasto elettoralmente fulminato. Fa eccezione Giorgia Meloni, rimasta saggiamente all’opposizione, mentre ha limitato il disastro al dimezzamento dei voti Giuseppe Conte tirando il freno a mano proprio quando il precipizio sembrava inevitabile. Il testacoda è stato micidiale, ma almeno è riuscito a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) E ora basta cono con il suo ancor più misterioso succedaneo, il mai spiegato metodo. Se c’è un dato illuminato dalle elezioni è proprio questo: chi ha tentato di intestarsi l’una e l’altro in campagna elettorale o è finito molto male, come Enrico, o con in mano un pugno di mosche, come la coppia-Renzi. O addiritturacome Luigi Di. Senza tralasciare che chiunque abbia toccato i fili dell’ex-presidente della Bce ne è rimasto elettoralmente fulminato. Fa eccezione Giorgia Meloni, rimasta saggiamente all’opposizione, mentre ha limitato il disastro al dimezzamento dei voti Giuseppe Conte tirando il freno a mano proprio quando il precipizio sembrava inevitabile. Il testacoda è stato micidiale, ma almeno è riuscito a ...

