L’appello | “Rompiamo i tabù sulla menopausa | allenarsi al piacere anche a 50 anni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Hanno vissuto l’era ‘Sex and the City’, imparando con le protagoniste della serie di fine’90 a “parlaredi temi come i sex toys”, e hanno assistito all’exploit di casi letterari come ‘Cinquanta sfumature di grigio’, che hanno aperto “a una sessualità alternativa, non più canonica”, imparando a coltivare“questo giardino segreto della sessualità”. Ma qual è la fotografia delle 50enni di oggi, e il loro rapporto con l’intimità? “Sono donne in linea generale attive. Rispetto a 30fa, siamo in un’epoca in cui sono molto impegnate sul lavoro, nella famiglia, negli interessi personali. E’ difficile coniugarle con la fine della vita sessuale e dell’interesse verso questi aspetti. Sono donne che chiedono di più, e più propositive.se iesistono ...