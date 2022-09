Inter, infortunio Brozovic: lungo stop per il croato! (Di lunedì 26 settembre 2022) La pausa nazionali sta mietendo le rose di mezza Serie A. A farne le spese è questa volta l’Inter, che perde Marcelo Brozovic, faro del centrocampo nerazzurro. Il giocatore è uscito dal campo al 18? della sfida tra Croazia ed Austria di Nations League. Le condizioni del croato avevano destato da subito grande preoccupazione, sia da parte dei medici croati che dei tifosi dell’Inter. Nella giornata di oggi Brozovic si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale al flessore della coscia sinistra. FOTO: Getty – Inter-Torino-Brozovic Questo il comunicato della Croazia: “Il centrocampista della nazionale croata, Marcelo Brozovic, è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza magnetica presso l’ospedale di St. Katerina, dopo essere ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) La pausa nazionali sta mietendo le rose di mezza Serie A. A farne le spese è questa volta l’, che perde Marcelo, faro del centrocampo nerazzurro. Il giocatore è uscito dal campo al 18? della sfida tra Croazia ed Austria di Nations League. Le condizioni del croato avevano destato da subito grande preoccupazione, sia da parte dei medici croati che dei tifosi dell’. Nella giornata di oggisi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parziale al flessore della coscia sinistra. FOTO: Getty –-Torino-Questo il comunicato della Croazia: “Il centrocampista della nazionale croata, Marcelo, è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza magnetica presso l’ospedale di St. Katerina, dopo essere ...

Gazzetta_it : L'Inter trema per #Brozovic: attesi gli esami, rischia un mese di stop - serieAnews_com : ?? #Inter, che tegola per Simone #Inzaghi ?? Preoccupa l'ultim'ora sulle condizioni di #Brozovic, questi i tempi di… - Scafoidee : RT @uccelloRossOak: #GerryScotti al veleno: “Infortunio Brozovic? Non posso negare che godo, il karma è una puttana. Ho un ottimo rapporto… - IlVal_79 : DIO DELLE CITTAAAAAAAAAAA! Brozovic confermata la lesione muscolare - Dusan_antiAIA : RT @DiMarzio: .@Inter | L’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcelo #Brozovic -