Il «terzo polo» in realtà è quarto: su Calenda-Renzi pesa Draghi (Di lunedì 26 settembre 2022) Uno aveva spergiurato di lasciare la politica dopo la batosta del referendum costituzionale del 2016. L’altro aveva promesso che mai si sarebbe alleato con il primo e si è rimangiato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 settembre 2022) Uno aveva spergiurato di lasciare la politica dopo la batosta del referendum costituzionale del 2016. L’altro aveva promesso che mai si sarebbe alleato con il primo e si è rimangiato L'articolo proviene da il manifesto.

silvia_sb_ : Ho sentito dire che il centro sx a quest’ora avrebbe vinto se avesse corso in coalizione. Mi pare, però, che il ris… - LaVeritaWeb : Al Colle e a Bruxelles non va giù l’idea della Meloni premier. I gufi confidano nella rimonta di Conte al Sud: una… - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - Prisco03726944 : @volapuma2 Ecco adesso è il terzo polo che ha fatto vincere la Meloni e non Letta che le ha sbagliate si devono ver… - alvariteus : Elecciones Italia ? Con 4,8% escrutado: Por listas (%) ? Fratelli (Meloni): 25,03 ? Democratico (Letta): 19,76 ?… -