Il futuro del Terzo Polo è un partito unico, dice Calenda (Di lunedì 26 settembre 2022) Nascerà davvero il Terzo Polo? La domanda dopo il quasi 8 per cento raggiunto dalla colazione elettorale tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, né un successo, né una sconfitta, rimane sospesa. Finché, a mezzogiorno, parlando finalmente con i giornalisti è proprio Calenda a rispondere. "I gruppi unici alle Camere - ha detto - sono previsti nell'accordo con Italia viva, oltre a quelli adesso partirà il processo per creare un partito unico che non sarà la somma di due partiti, ma dovrà essere più ampio, non una semplice fusione. Ci vorrà tempo ma quella è la direzione chiara". Accanto a Calenda in conferenza stampa le ministre uscenti Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna ed Elena Bonetti. Con loro anche il coordinatore nazionale di Italia viva Ettore ...

