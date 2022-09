Gf Vip 7, ex Vippona contro Giovanni Ciacci: “Tradita la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità” (Di lunedì 26 settembre 2022) Un’ex concorrente del Gf Vip si è scagliata contro Giovanni Ciacci, nuovo protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck. La contessa, attraverso i suoi social, ha accusato Ciacci di essere un traditore: Giovanni Ciacci? Un traditore. Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella Casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) Un’ex concorrente del Gf Vip si è scagliata, nuovo protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck. La contessa, attraverso i suoi social, ha accusatodi essere un traditore:? Un traditore. Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella Casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la miainper undi(durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di ...

