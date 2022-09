Elezioni, silenzi e imbarazzi nel quartier generale della Lega: Salvini e i dirigenti se ne vanno senza parlare – Video (Di lunedì 26 settembre 2022) Bocche cucite, sguardi bassi e sedie che vuote. In via Bellerio a Milano è una notte difficile per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio si ferma sotto la soglia psicologica del 10% a livello nazionale. E quello che, soltanto una settimana sul “sacro” prato di Pontida, per tanti militanti pareva un incubo oggi è diventato realtà. In diverse aree del Nord la Lega viene doppiata dagli alleati di Fratelli d’Italia. “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera sia al Senato. Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie” twitta Salvini poco dopo la chiusura dei seggi. Queste saranno le sue uniche parole nel corso di questa “lunga notte”. Con il passare dei minuti arrivano le prime proiezioni che danno la Lega sotto la doppia cifra. Uno scenario ben diverso da quello “da podio” pronosticato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Bocche cucite, sguardi bassi e sedie che vuote. In via Bellerio a Milano è una notte difficile per ladi Matteo. Il Carroccio si ferma sotto la soglia psicologica del 10% a livello nazionale. E quello che, soltanto una settimana sul “sacro” prato di Pontida, per tanti militanti pareva un incubo oggi è diventato realtà. In diverse aree del Nord laviene doppiata dagli alleati di Fratelli d’Italia. “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera sia al Senato. Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie” twittapoco dopo la chiusura dei seggi. Queste saranno le sue uniche parole nel corso di questa “lunga notte”. Con il passare dei minuti arrivano le prime proiezioni che danno lasotto la doppia cifra. Uno scenario ben diverso da quello “da podio” pronosticato ...

