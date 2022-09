Elezioni, debacle centrosinistra: fuori dal Parlamento Emma Bonino (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla consigliera capitolina del centrodestra Lavinia Mennuni all’avvocato della Lega Giulia Bongiorno fino alla giornalista ed ex portavoce della comunità ebraica di Roma Ester Mieli e al leghista Claudio Durigon. Il risultato delle urne resistituisce nel Lazio una forte affermazione del centrodestra che, al Senato, ottiene quattro candidati uninominali eletti e altri due, per i quali i dati non sono ancora definitivi, vicini alla vittoria ossia Marco Silvestroni, già deputato, nel collegio di Guidonia Montecelio e Claudio Fazzone, già senatore Fi a un passo dalla riconferma ufficiale. La debacle del centrosinistra ha visto uscire sconfitti, tra gli altri: Emma Bonino che, come il candidato del Terzo Polo Carlo Calenda, ha avuto la peggio rispetto alla Mennuni nel collegio Roma XIV; l’assessore capitolino Andrea ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalla consigliera capitolina del centrodestra Lavinia Mennuni all’avvocato della Lega Giulia Bongiorno fino alla giornalista ed ex portavoce della comunità ebraica di Roma Ester Mieli e al leghista Claudio Durigon. Il risultato delle urne resistituisce nel Lazio una forte affermazione del centrodestra che, al Senato, ottiene quattro candidati uninominali eletti e altri due, per i quali i dati non sono ancora definitivi, vicini alla vittoria ossia Marco Silvestroni, già deputato, nel collegio di Guidonia Montecelio e Claudio Fazzone, già senatore Fi a un passo dalla riconferma ufficiale. Ladelha visto uscire sconfitti, tra gli altri:che, come il candidato del Terzo Polo Carlo Calenda, ha avuto la peggio rispetto alla Mennuni nel collegio Roma XIV; l’assessore capitolino Andrea ...

