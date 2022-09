Carovana pacifista in marcia tra aiuti ai civili e nonviolenza

(Di lunedì 26 settembre 2022) Da una parte l’establishment politico-militare di Mosca che per ribaltare le sconfitte al fronte ordina il richiamo di oltre 300mila riservisti e minaccia a «scopo difensivo» l’uso di armi nucleari L'articolo proviene da il manifesto.

...tra cui Il MovimentoUcraino, e sindacati nella città di Kiev. La delegazione italiana porterà nel paese anche un carico di aiuti umanitari destinati alla popolazione. Agenda della...Il Movimento Nonviolento di Brescia anche stavolta parteciperà attivamente all'organizzazione e racconterà passo a passo le tappe dellae nonviolenta". L'associazione lancia anche ...Partirà il prossimo 26 settembre e resterà in Ucraina sino al 3 ottobre la delegazione della società civile italiana guidata dalla Ong Un Ponte Per e dal Movimento Nonviolento nell’ambito delle inizia ...Il Movimento Nonviolento di Brescia partecipa alla "carovana umanitaria" verso l'Ucraina, in partenza lunedì 26 settembre. Obiettivi: portare aiuti concreti alla popolazione locale ed incontrare le re ...