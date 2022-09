Calcio: Lazio. Primi esami per Immobile, iniziate cure (Di lunedì 26 settembre 2022) Ulteriori accertamenti sono previsti nei prossimi giorni ROMA - Ciro Immobile è stato sottoposto oggi in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. L'attaccante della Lazio, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Ulteriori accertamenti sono previsti nei prossimi giorni ROMA - Ciroè stato sottoposto oggi in Paideia International Hospital adclinici e strumentali. L'attaccante della, ...

Gazzetta_it : Lazio, #Immobile lavora per recuperare. Ma resta in dubbio per lo Spezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Esami per Immobile, in dubbio con lo Spezia - zazoomblog : Calcio: Lazio; esami per Immobile in dubbio con Spezia - #Calcio: #Lazio; #esami #Immobile - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Esami per Immobile, in dubbio con lo Spezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Esami per Immobile, in dubbio con lo Spezia -