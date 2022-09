LaStampa : Cacciari: “Siamo diventati fascisti? Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Cacciari: “Siamo diventati fascisti? Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” - altedeschillaci : RT @LaStampa: Cacciari: “Siamo diventati fascisti? Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” - Gcabocla1 : RT @LaStampa: Cacciari: “Siamo diventati fascisti? Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” - malvsua : RT @LaStampa: Cacciari: “Siamo diventati fascisti? Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” -

La Stampa

Citando Ernesto Che Guevara:realisti, sogniamo l'impossibile. Gustavo: Penso Azione, mi fido ... Gustavo: Massimoè un politico, no Un amministratore, se non altro, ha fatto il sindaco ......"Ma calcola che senza le piazze non saremmo il programma che. La gente devi farla sentire protagonista, non ci sono cazzi. Se no stai a fare il solito salotto di sinistra, con Landini,... Cacciari: “Siamo diventati fascisti Una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale” Il professore asfalta Letta e bacchetta chi accusa il centrodestra di non avere competenze: "Smettiamola di fare propaganda..." ..."La questione centrale è che il centrodestra non ha le competenze per poter governare". "Perché dall’altra parte che competenze vediamo". È muro contro muro tra Paolo Mieli, editorialista e già diret ...