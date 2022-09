Antonino Spinalbese al GF VIP parla di Belen | ‘Io ho fatto saltare la relazione’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 settembre 2022), quest’anno concorrente della casa più spiata d’Italia, torna are della sua vecchia fiammaRodriguez. Infatti, il noto hair stylist, fotografo ed imprenditore è conosciuto ai più anche per essere stato l’ex fidanzato della showgirl, dalla quale ha peraltro avuto una bambina: Luna Marì. Ma cosa avrà detto su? Leggi anche: GF VIP 7,è di nuovo single? La storia con Giulia Tordini La chiacchierata dial GF VIP In una chiacchierata a tu per tu con Cristina Quaranta e Luca Salatino,ha confessato un retroscena sulla propria storia d’amore con, attualmente non noto al grande pubblico. ...