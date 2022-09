anteprima24.it

...e grado e invitato i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di. ... con alberi caduti e sottopassi allagati, si sono registrati a Napoli, Caserta e, nel ...... in particolare il Comune di: in corso operazioni di prosciugamento per sottopassi ...Toscano ha chiuso le scuole e invitato i cittadini a non uscire di casa fino alla fine dell'. ... Agropoli, emergenza maltempo: attivato il C.O.C. StampaSono in via di dismissione, ad Agropoli, il Centro vaccinale Covid-19 ed altri locali comunali siti tra viale Lombardia e via Taverne. Il Comune di Agropoli è risultato destinatario, alcuni mesi ...Comuni: Sono in via di dismissione, ad Agropoli, il Centro vaccinale Covid-19 ed altri locali comunali siti tra viale Lombardia e via Tave..